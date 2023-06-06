عضو اقتصادية الشيوخ: مشروع القطار الكهربائي يضيف بين 70 إلى 80 مليار جنيه لعبء الدين

علق النائب محمود سامي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، على موافقة المجلس خلال جلسته المنعقدة الإثنين على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024 أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ.

وقال خلال مداخلة لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر قناة «القاهرة والناس» مع الإعلامية كريمة عوض، مساء الإثنين، إن عنوان الخطة الرئيسي على مدار انعقاد الجلسات خلال الأسبوع الماضي وجلستي الأحد والإثنين؛ تمثل في استهداف تقليل الإنفاق العام قدر المستطاع؛ من أجل تخفيف أعباء وخدمة الدين.

وبشأن إعلان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن استكمال المشروعات التي تخطى معدل إنجازها نسبة 70 % والتوقف عن الحصول على قروض جديدة، أشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى استثناء التكليفات الرئاسية المباشرة بالبدء في مشروعات جديدة من القرار السابق، على غرار مشروع القطار الكهربائي السريع الرابط بين العين السخنة والعلمين.

وتابع: «القطار الكهربائي لن يصل حتى الآن إلى نسبة إنجاز 70 %، ولا أعتقد أنه وصل حتى إلى 20 %؛ لكن الحكومة تعتبره مشروعًا تنمويا كبيرًا وحيويًا، وقد يكون له بعض الأبعاد القومية للأمن القومي لمصر، ووزارة النقل مصممة على تنفيذه».

وأشار إلى توقيع الحكومة المصرية على التعهدات بشأن تنفيذ المشروع عقب الحصول على موافقة مجلس النواب الأسبوع الماضي باعتماد قرض جديد بقيمة 2.2 مليار يورو، معقبا: «ما يشجع الحكومة على تنفيذه أن جزءًا كبيرًا من تمويله من قروض خارجية بفترات سديد طويلة الأمد، لكن معدلات الفائدة لا أستطيع أن أقول ميسرة؛ فهي تجارية بحتة وليست تنموية».

وأوضح أن معدل الفائدة على قرض مشروع القطار الكهربائي يبلغ 5.5 % بالعملة الأجنبية، مشيرا إلى سداده على مدتي 14 و 12 عامًا، مضيفا: «هذا المشروع الجديد يضيف بين 70 إلى 80 مليار جنيه؛ لعبء الدين العام».