مطار الغردقة يتصدر قائمة الأعلى تشغيلا للحركة الجوية خلال شهر مايو

تصدر مطار الغردقة الدولي، قائمة أعلى المطارات المصرية تشغيلا للحركة الجوية، للشهر الثاني على التوالي، بعدد ركاب تجاوز نصف مليون راكب، ويليه في الترتيب مطار شرم الشيخ الدولي، حسب إحصائية أعلنتها الشركة المصرية للمطارات حول حجم حركة التشغيل بالمطارات المصرية خلال مايو 2023.

وبحسب إحصائية المصرية للمطارات، فإن مطار الغردقة الدولي، سجل أعلى حركة جوية باستقباله 4551 رحلة جوية على متنها إجمالي عدد ركاب 685 ألفًا و714 راكبًا.

ويأتي مطار شرم الشيخ الدولي، في المرتبة الثانية، بعد تسجيل إجمالي عدد رحلات وصل إلى 3530 رحلة جوية على متنها 483 ألفًا و538 راكبًا، فيما جاء مطار برج العرب الدولي في المرتبة الثالثة باستقباله 1473 رحلة جوية على متنها 163 ألفًا و814 راكبًا.

وسجل مطار أسيوط الدولي، أقل المطارات المصرية استقبالاً للرحلات الجوية، بعد مطار سفنكس الدولي الذي يعد أحدث المطارات المصرية، وشهد ارتفاعًا ملحوظًا في التشغيل بالمقارنة بالشهر الماضي أبريل 2023؛ نتيجة زيادة تشغيل شركات طيران دولية ومحلية رحلات جوية من المطار.

وسجل مطار سفنكس الدولي إجمالي معدل تشغيل وصل إلى 185 رحلة جوية نقلت على متنها إجمالي عدد 9711 راكبًا خلال مايو، بالمقارنة بشهر أبريل، الذي استقبل فيه المطار 111 رحلة جوية بإجمالي 8211 راكبًا.

فيما سجل مطار أسيوط الدولي، إجمالي عدد رحلات جوية وصل إلى 255 رحلة على متنها 32 ألفًا و141 راكبًا خلال مايو، وهو يعد تحسنًا ملحوظًا لمعدل التشغيل إلى المطار بالمقارنة بشهر أبريل الماضي، الذي استقبل فيه المطار 251 رحلة جوية.