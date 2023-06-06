وزيرا الصحة والمالية يشهدان توقيع بروتوكول لتوسيع شبكة مقدمي الخدمات التأمين الشامل

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط وزير المالية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وشركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي (e.health).

جاء ذلك على هامش افتتاح الدورة الثانية من ملتقى «صحة أفريقيا» Africa Health ExCon اليوم الثلاثاء، حيث وقع البروتوكول عن وزارة الصحة والسكان الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، وعن وزارة المالية الدكتورة مي فريد القائم بعمل المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، وعن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية رئيس مجلس إدارتها الدكتور أحمد طه، وعن الشركة المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيفينانس.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يهدف إلى وضع آلية فعالة تستهدف توسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية على مستوى الرعاية الأولية من خلال إشراك القطاع الخاص، لضمان وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية التي تلبي احتياجاتهم.

وأشار إلى أن البروتوكول يضع مسارا تكامليا بين الجهات الصحية المعنية لتسهيل حصول المواطن على الخدمات وتوسيع التغطية الصحية للمواطنين، وتحسين وتطوير جودة الخدمات الصحية المتاحة للمواطن وتعزيز حوكمة القطاع الصحي ونظام التأمين الصحي الشامل.

وأضاف أن وزير الصحة والسكان، أكد أهمية التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية؛ لضمان توفير خدمات الرعاية الصحة الأولية للمؤمن عليهم تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وقال عبدالغفار، إن البروتوكول يساهم في تبسيط إجراءات توزيع وتسجيل المواطنين على وحدات ومراكز الرعاية الأولية، بما يراعي التوزيع الجغرافي، ورغبة المؤمن عليهم من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لمقدمي الخدمة في مستوي الرعاية الأولية.