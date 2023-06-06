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تم إعلان حالة الطوارئ في أعقاب تفجير سد كاخوفكا بجنوب أوكرانيا الذي أدى أيضا إلى تدمير محطة مجاورة لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وقال فلاديمير ليونتيف، عمدة مدينة نوفا كاخوفكا، والمعين من قبل موسكو، إن "المياه غمرت المدينة". وأضاف أن المياه غمرت محطة الطاقة أيضا.

وأفاد ليونتيف بتضرر 600 منزل في ثلاث مناطق بسبب الفيضانات الشديدة، على الجانب الذي تحتله روسيا من نهر دنيبرو.

وأسفر انفجار صباح اليوم عن تدمير السد.

وتتهم أوكرانيا روسيا بتفجير السد ومحطة الطاقة الكهرومائية القريبة لتعطيل الهجوم المضاد الأوكراني المخطط له.

وتنفي موسكو ذلك وتقول إن الجيش الأوكراني هو الذي قصف المحطة.