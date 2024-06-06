جيش الاحتلال يغلق مداخل مدينة جنين

أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الخميس، بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلقت مداخل مدينة جنين ومنعت المركبات من الوصول إليها وسط اشتباكات متواصلة مع المقاومة.

من جانبه، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 8 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها.

وقد اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، وحاصرت أحد المنازل داخل المخيم. وإثر ذلك اندلعت اشتباكات بين قوات الاحتلال والمقاومة في مدينة جنين ومخيمها.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، مساء اليوم الخميس، عن كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية قولها إنها حققت إصابات مباشرة بين عناصر قوة خاصة تابعة قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدما حاولت التسلل في محيط مخيم جنين