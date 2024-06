وزيرة خارجية بلجيكا تدعو لوقف إطلاق نار فوري بغزة: الغارة الإسرائيلية على مدرسة أونروا مروعة

دعت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك على خلفية الغارة الإسرائيلية المدمرة على مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» بمخيم النصيرات، فجر اليوم الخميس.

وكتبت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس: «إن الغارة الجوية المدمرة على مدرسة تابعة لوكالة أونروا في غزة مروعة وغير مقبولة».

وشددت على أهمية احترام جميع الأطراف للبنية التحتية المدنية، منوهة أن «تلك المأساة تُذكر بالحاجة الملحة لإنهاء العنف».

A ceasefire now !



The devastating airstrike on a #UNRWA school in #Gaza is an appalling and unacceptable act of violence.



All parties must respect civilian infrastructure.



This tragedy reminds us of the urgency to end the violence.