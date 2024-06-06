وزيرة خارجية بلجيكا تدعو لوقف إطلاق نار فوري بغزة: الغارة الإسرائيلية على مدرسة أونروا مروعة

دعت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك على خلفية الغارة الإسرائيلية المدمرة على مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» بمخيم النصيرات، فجر اليوم الخميس.

وكتبت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس: «إن الغارة الجوية المدمرة على مدرسة تابعة لوكالة أونروا في غزة مروعة وغير مقبولة».

وشددت على أهمية احترام جميع الأطراف للبنية التحتية المدنية، منوهة أن «تلك المأساة تُذكر بالحاجة الملحة لإنهاء العنف».

A ceasefire now !



The devastating airstrike on a #UNRWA school in #Gaza is an appalling and unacceptable act of violence.



All parties must respect civilian infrastructure.



This tragedy reminds us of the urgency to end the violence. — Hadja Lahbib (@hadjalahbib) June 6, 2024

وارتكب جيش الاحتلال فجر اليوم الخميس، مجزرة في مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» تؤوي مئات النازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إذ أدت إلى استشهاد وإصابة العشرات بجروح.

وأفاد مراسل «وفا»، بأن الطواقم الطبية والدفاع المدني انتشلت 35 شهيدا وعشرات الإصابات من مدرسة ذكور النصيرات الإعدادية التي تؤوي نازحين في مخيم 2 بالنصيرات.

ولفت إلى أن طائرة حربية إسرائيلية استهدفت الطوابق العلوية من المدرسة قرابة الساعة الثانية إلا ربع فجرا بينما كان من فيها نيام، حيث اخترق الصاروخ عدة صفوف مدرسية، الأمر الذي أدى إلى استشهاد وإصابة هذا العدد الكبير.

وفي مخيم النصيرات أيضاً، استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون بجروح جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية لمنزل يعود لعائلة المدني بالمخيم.