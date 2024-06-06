استقالة قاض إسرائيلي من محكمة العدل الدولية

أعلن القاضي أهارون باراك رئيس المحكمة العليا في إسرائيل سابقا، انتهاء عمله كقاض في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وسط الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

ونقلت صحيفة يديعوت احرونوت على الانترنت/ واى نت/ عن باراك قوله في رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "اليوم، أرسلت إلى رئيس محكمة العدل الدولية إخطارا باستقالتي من منصبي كقاض خاص في محكمة العدل الدولية، تقدمت باستقالتي لأسباب شخصية وعائلية". أشكرك على الثقة التي وضعتها فيّ".

كانت جنوب أفريقيا قد رفعت ضد إسرائيل دعوى بشأن الإبادة الجماعية في قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر الماضي ، وألزم قضاة المحكمة في حكمين عاجلين، إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

كما أمرت المحكمة في الرابع والعشرين من الشهر الماضي إسرائيل بوقف "فوري" لهجومها العسكري على مدينة رفح الواقعة جنوبي مدينة غزة، قائلة إن الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية "كارثي".