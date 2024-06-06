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غرفة التجارة الفنلندية: الشركات استكملت عملية إنهاء أعمالها في روسيا

هلسنكي - د ب ا
نشر في: الخميس 6 يونيو 2024 - 11:26 ص | آخر تحديث: الخميس 6 يونيو 2024 - 11:26 ص

خلص مسح أجرته غرفة التجارة الفنلندية أن الشركات الفنلندية استكملت عملية إنهاء أعمالها في روسيا، في حين مازال هناك 2 % من الشركات تجرى عملية الانسحاب من روسيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بايفي بوهجانيمو مدير الشؤون الدولية بغرفة التجارة القول اليوم الخميس إن عملية الانسحاب بدأت بعد بدء الحرب في أوكرانيا على الفور، مضيفا أن العملية " لم تكن سهلة بالنسبة للشركات".

وأشار إلى أنه عندما بدأ الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، كان 78% من الشركات التي شملها المسح لديها أعمال في روسيا.

وأوضح المسح أنه بعد عام من بداية الحرب، كان أكثر من 6% من الشركات لديها أعمال في روسيا، في حين كانت تقوم 13% باستكمال انسحابها.

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