الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي خلال اشتباكات مع المقاومة عند معبر كرم أبو سالم

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل جندي خلال الاشتباكات التي وقعت مع المقاومة عند معبر كرم أبو سالم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إن الجندي بحرس الحدود زيد مزاريب، البالغ من العمر 34 سنة، توفي في معركة جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بوقوع ما وصفته بـ«حادث أمني خطير»، مشيرةً إلى عبور مقاومين من رفح إلى إسرائيل واشتباكهم مع قوات الاحتلال بالقرب من معبر كرم أبو سالم.

وأوضحت الإذاعة أن مجموعة من عناصر المقاومة تمكنت من العبور من رفح إلى إسرائيل بالقرب من معبر كرم أبو سالم.

وأضافت أن القوات التي كانت تقوم بتمشيط تلك المنطقة، اشتبكت مع عناصر المقاومة، وحدث تبادل إطلاق نار، ثمّ لاحقت طائرة بدون طيار ودبابات إسرائيليتين المجموعة.

وأشار متحدث باسم جيش الاحتلال إلى أنه «يجري فحص إمكانية تمكن أحد أفراد المجموعة من العودة إلى غزة».

وأفاد جيش الاحتلال بإصابة جنديين خلال «إحباط» تسلل لخلية قرب السياج الحدودي بمنطقة كرم أبو سالم شرق رفح، على حد تعبيره، وفقا لشبكة الجزيرة الإخبارية.



