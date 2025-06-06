كشف أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي تفاصيل عرض نيوم السعودي للتعاقد معه في الفترة الماضية، قادمًا من الزمالك.

وقال أحمد سيد زيزو في تصريحات لقناة إم بي سي مصر تو: "منذ شهر يناير وحتى أغسطس لا توجد أي مفاوضات معي، لا توجد مكالمة واحدة، وبعد مشاركتي في أولمبياد باريس جاء لي عرضًا من نيوم السعودي، قيمته 6.5 مليون دولار".

وأضاف: "هناك من وافق على هذا العرض، وهناك من لم يوافق، ولكن الزمالك وافق بعد ذلك.. وعقدنا جلسة مع جميع أعضاء مجلس إدارة النادي، وأبلغوني أنهم يريدون تصوير الأمر للجماهير بأنني من أريد مغادرة الزمالك".

وتابع: "لا يوجد وقت كنت أحصل فيه على مستحقاتي بشكل منتظم من الزمالك، والنادي خشى من هجوم الجماهير بعد عرض نيوم.. كانوا ينتظرون للسوشيال ميديا".

وأكمل: "أشعر أن ما حدث معي هو مُخطط له منذ اليوم الأول.. إن لم أجدد تعاقدي مع الزمالك فيظهروني للجماهير بشكل سيء".

وأتم أحمد سيد زيزو تصريحاته قائلًا: "تم حجز كشف طبي لي في الإمارات، ولم أفهم هل وافق النادي على عرض نيوم.. وسألت حسام المندوه، فقال لي عن أي عرض أتحدث؟".