عقوبات أمريكية على 4 قضاة بالجنائية الدولية لإصدارهم مذكرات ضد نتنياهو

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، عن فرض بلاده عقوبات على أربعة قضاة من المحكمة الجنائية الدولية.

وقال عبر حسابه بمنصة «إكس»: «يجب أن يتوقف استهداف الولايات المتحدة وحليفتنا الوثيقة إسرائيل بلا أساس.. اليوم، فرضتُ عقوبات على أربعة قضاة من المحكمة الجنائية الدولية لانتهاكهم السيادة الأمريكية والإسرائيلية».

وأوضح أن «اثنين منهم أذنا بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية الباطل مع أفراد أمريكيين في أفغانستان، واثنان أذنا بإصدار مذكرات اعتقال غير مشروعة استهدفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت».

ودعا روبيو حلفاء بلاده إلى «الوقوف مع الولايات المتحدة ضد هذا الهجوم المشين».

يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت أصدرت في 21 نوفمبر الماضي أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب غزة.

ودعت إسرائيل قضاة المحكمة الجنائية الدولية إلى سحب مذكرتي الاعتقال بسبب عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المتعلقة بحرب غزة.