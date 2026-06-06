 محافظ الوادي الجديد تتابع سير امتحانات الدبلومات الفنية 2025-2026 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ الوادي الجديد تتابع سير امتحانات الدبلومات الفنية 2025-2026

عمرو بحر
نشر في: السبت 6 يونيو 2026 - 12:46 م | آخر تحديث: السبت 6 يونيو 2026 - 12:46 م

أكدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي 2025/2026 بمختلف التخصصات النوعية، والتي يؤديها 2639 طالبا وطالبة أمام 14 لجنة امتحانات تم تجهيزها بالإدارات التعليمية الخمس على مستوى المحافظة، يرافقها محمد كجك نائب المحافظ، والدكتور إبراهيم قناوي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وشددت المحافظ، خلال متابعتها لسير الامتحانات بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية، على ضرورة توفير كل سبل الراحة والرعاية للطلاب داخل اللجان، والتأكد من كفاءة وسائل التهوية وتوافر مبردات المياه بما يتيح بيئة امتحانية مناسبة للطلاب في أجواء من الهدوء والانضباط، مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو مواقف طارئة خلال هذه الفترة، وكذلك المرور الدوري على إستراحات المعلمين المنتدبين للمشاركة في أعمال الامتحانات، للتأكد من توفير كل الاحتياجات اللوجستية اللازمة للإقامة اللائقة.


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