بلومبرج: إقالة محافظ البنك المركزي التركي تثير قلق المستثمرين إزاء استقلال البنك

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت، أن الإطاحة الصادمة بمحافظ البنك المركزي التركي مراد تشتين قايا، يمكن أن تثير مجددًا قلق المستثمرين إزاء استقلال البنك، وقد يعرقل ارتفاع قيمة الليرة الذي بدأ في مطلع مايو الماضي.

ويأتي القرار بعد أيام من ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي في تركيا إلى مستوى عالمي تجاوز 3ر8% في الوقت الذي تباطأت فيه وتيرة معدل التضخم بأكثر مما كان متوقعا ، مما أعطى صناع السياسة مساحة للشروع في دورة لخفض سعر الفائدة.

كان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد انتقد على نحو متكرر البنك المركزي لانه ابقى على تكاليف الاقتراض مرتفعة.

وفي الشهر الماضي شكا الرئيس اردوغان من أنه بينما يتحرك مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) بصورة أقرب نحو خفض أسعار الفائدة ، فإن "سعر الفائدة في بلدي هو 24 ٪ ، وهذا غير مقبول."

كان الرئيس أردوغان، قد أقال تشتين قايا في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وعين نائبه، مراد أويصال خلفًا له، وفقًا لمرسوم رئاسي نشر بالجريدة الرسمية.

ويتعرض البنك لضغوط من جانب أردوغان لخفض أسعار الفائدة مقابل دعوات السوق لرفعها لكبح معدل التضخم الآخذ فى الارتفاع .

وأبقى البنك سعر الفائدة الأساسي ثابتًا عند 24 في المئة منذ سبتمبر عندما ارتفع بمقدار 625 نقطة أساس.

وتأتي إقالة تشتين قايا وسط تكهنات في وسائل الإعلام المحلية بأن السبب وراء هذه الخطوة هو رفضه خفض أسعار الفائدة كما طلبت حكومة أردوغان.

ويؤكد قرار أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزى التركى على الضغوط التى يتعرض لها محافظو البنوك المركزية فى مختلف أرجاء العالم ، ويشمل ذلك رئيس مجلس الاحتياط الاتحادى الأمريكى جيروم باول الذى يستهدفه بالانتقاد على نحو متكرر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب .

ودخل الاقتصاد التركي في مرحلة ركود في نهاية العام الماضي، وخرج من الركود في الربع الأول من العام الحالي ، ولكنه انكمش بنسبة 6ر2 في المئة مقارنة بالعام الماضي ، وفقًا لمعهد الإحصاء الرسمي التركي (تركستات).

وقال تركستات يوم الأربعاء الماضي إن التضخم تراجع إلى 7ر15% في يونيو من 7ر18 في المئة في شهر مايو.

ذكر محافظ البنك الجديد أويصال اليوم السبت في بيان على موقع البنك على الإنترنت إن البنك سيواصل "بشكل مستقل" تطبيق السياسة النقدية لتحقيق "الهدف الأساسي لاستقرار الأسعار".

ويعقد مجلس إدارة البنك في 25 يوليو اجتماعه الشهري لبحث السياسة النقدية.

ولطالما دعت وكالات التصنيف الائتماني والمحللون، البنك إلى رفع أسعار الفائدة، وأثار رفضه اتخاذ هذه الخطوة، أسئلة حول استقلاله.

وفي الشهر الماضي، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لتركيا من بي إيه 3 إلى بي 1 وابقت على توقعاتها السلبية ، مشيرة إلى المخاوف بشأن "شفافية واستقلال" البنك المركزي.

وانتقد حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي بشدة صلاحيات أردوغان لأنها تضعف استقلال البنك. وقال المتحدث باسم الحزب فائق اوزتراك "لقد أصبح البنك المركزي التركي رهينة للقصر الرئاسي".

وكتب تيموثي آش ، الخبير الاستراتيجي في شؤون الأسواق الناشئة في مؤسسة بلوباي اسيت مانجمينت، على موقع تويتر: "لقد تم بالفعل الاضرار بمصداقية البنك المركزي التركي، وهذه الخطوة الحقت مزيدا من الضرر".

وأكد محافظ البنك المركزي التركي الجديد أنه سيواصل تطبيق أدوات السياسة المالية الرامية لتحقيق استقرار الأسعار.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن أويصال قوله إنه سيستخدم قنوات الاتصال على أعلى المستويات بخصوص السياسات المحددة لتحقيق أهداف البنك.