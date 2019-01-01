محافظ جنوب سيناء يستعرض مخططات إقامة مجتمع عمراني متكامل بمنطقة الرويسات

ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، اجتماعًا بحضور ممثلي الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس كرم معوض مستشار المحافظ للتخطيط العمراني، والمهندس مدحت صلاح وكيل وزارة الإسكان، ومديري إدارات الإسكان والتخطيط العمراني وتطوير العشوائيات بالمحافظة، لدراسة تطوير وإعادة تخطيط وإقامة تجمعات عمرانية متكاملة بمنطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

واستعرض المحافظ المخطط الاستراتيجي للمنطقة بمساحة حوالي 5000 فدان، والذي يشمل كافة استعمالات الأراضي بالمنطقة "سكني، تجاري، خدمي، ترفيهي" بالإضافة إلى الطرق المحورية.

ووجه المحافظ بعمل زيارة ميدانية للمنطقة وإعداد المخطط التفصيلي للمرحلة الأولى والتصديق على المخطط الاستراتيجي من كافة الجهات المعنية ووضع آلية للتنفيذ.