فيدرر يحقق رقما قياسيا جديدا في بطولة ويمبلدون للتنس

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حقق السويسري روجيه فيدرر رقما قياسيا جديدا بعد تأهله لدور الستة عشر ببطولة ويمبلدون للتنس، وذلك عقب فوزه على الفرنسي لوكاس بويلي 7 / 5 و6 / 2 و7 / 6 (7 / 4) اليوم السبت في الدور الثالث من البطولة.

وتعد هذه هي المرة السابعة عشر التي يصل فيها فيدرر للأسبوع الثاني في بطولة الجائزة الكبرى (جراند سلام) التي تقام على الملاعب العشبية، ليتفوق على جيمي كونورز كأكثر لاعب تأهل للدور الرابع بالبطولة محققا انتصار الـ98 في بطولة ويمبلدون.

وحقق فيدرر انتصاره رقم 350 في بطولات الجائزة الكبرى الأربع وهو عدد انتصارات لم يحققه أي لاعب حقبة البطولات المفتوحة.

ويلتقي فيدرر مع الإيطالي ماتيو بيرتيني الذي تغلب على الأرجنتيني دييجو شوارتزمان

واستطاع منافسه الإسباني رافايل نادال العبور إلى دور الستة عشر بسهولة بعد تغلبه على الفرنسي جو ويلفريد تسونجا 6 / 2 و6 / 3 و6 / 2.

واستطاع نادال أن يكسر إرسال تسونجا في مناسبتين ليهيمن على المجموعة الأولى التي انهاها في 33 دقيقة.

وأنهى نادال المباراة في ساعة و48 دقيقة.

ويلتقي نادال في الدور المقبل، بعد غد الاثنين، مع الفائز من المباراة التي تجمع بين البريطاني دان إيفانز والبرتغالي جواو سوزا.

وقال نادال :" لعبت بشكل رائع اليوم. بصراحة أشعر براحة كبيرة. من المهم بعد هذه القرعة الصعبة أنني استطعت إيجاد طريقي للوصول إلى الاسبوع الثاني في البطولة. هذا يعطيني شعورا إيجابيا.

كما تغلب الياباني كي نيشيكوري، المصنف الثامن في البطولة على الأمريكي ستيف جونسون 6 / 4 و6 / 3 و6 / 2.

وتغلب الأمريكي سام كويري على الأسترالي جون ميلمان 7 / 6 (7 / 3) و7 / 6 (10 / 8) و6 / 3، ليدخل الاسبوع الثاني من البطولة للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته الاثنى عشر بالبطولة.

ويلتقي كويري مع مواطنه تينيز ساندجرين، الذي فاز على الإيطالي فابيو فونيني 6 / 3 و7 / 6 (14 / 12) ، و6 / 3.

وفي منافسات السيدات، واصلت الأسترالية آشلي بارتي، المصنفة الأولى على العالم، أدائها المذهل وحققت فوزا مهم على البريطانية هاريت دارت 6 / 1 و6 / 1، اليوم السبت، لتصعد إلى دور الستة عشر بالبطولة.

ومددت بارتي /23 عاما/ سلسلة انتصاراتها إلى 15 مباراة متتالية وباتت أول لاعبه من بلادها تدخل الاسبوع الثاني في بطولة ويمبلدون منذ 2010.

وقالت بارتي :" شعرت أنني لعبت ضربات إرسال بشكل جيد للغاية اليوم. بذلك كل ما في وسعي لأبدأ بداية سريعة".

وأضافت :" إنها أول مرة أشارك في الاسبوع الثاني من البطولة، وأرضية جديدة ، ولكنني متحمسة للغاية أن أكون هنا في منافسات الفردي هذه المرة".

وتلتقي بارتي في الدور المقبل مع الأمريكية أليسون ريسكي التي تغلبت على السويسرية بليندا بينسيتش 4 / 6 و6 / 4 و6 / 4.

في الوقت نفسه، واصلت الأمريكية سيرينا ويليامز /37 عاما/ مساعيها للتتويج ببطولة ويمبلدون للمرة الثامنة بعدما تغلبت على الألمانية جوليا جيورجيس 6 / 3 و6 / 4، لتصعد للدور الرابع ببطولة ويمبلدون.

وتلتقي ويليامز، الفائزة بـ23 لقبا لبطولات الجائزة الكبرى (جراند سلام)، مع الإسباني كارلا سواريز نافارو التي تغلبت على الأمريكية لاورين ديفيس 6 / 3 و6 / 3.

وتأهلت أيضا التشيكية بيترا كفيتوفا لدور الستة عشر بعد فوزها على البولندية ماجدا لينيت 6 / 3 و6 / 2.

وتلتقي كفيتوفا مع جوانا كونتا، التي تغلبت على الأمريكية سلواني ستيفنز 3 / 6 و6 / 4 و6 / 1,

وعبرت إليز ميرتينز أيضا بعد فوزها على الصينية كيانج وانج 6 / 2 و6 / 7 (9 / 11) و6 / 4.

وتلتقي ميرتينز مع التشيكية باربورا ستريكوفا التي تغلبت على الهولندية كيكي بيرتنز 7 / 5 و6 / 1.