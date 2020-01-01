مجلس الوزراء ينعي الفريق محمد العصار: مصر فقدت واحدا من أبرز الكفاءات المهنية والقامات الخُلقية

نعى مجلس الوزراء ببالغ الأسى والحزن الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية عصر اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال مجلس الوزراء عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، مساء الاثنين: «مصر فقدت واحدًا من أبرز الكفاءات المهنية والقامات الخُلقية»، مضيفًا: «قدم الراحل الكريم كل ما بوسعه لخدمة وطنه في كل مجال عمل به، وفي كل موقع شغله».

وتابع: «أعرب مجلس الوزراء عن خالص التعازي لأسرة الفريق العصار وللشعب المصرى، الذى فقد ابنًا غاليًا من أبنائه المخلصين، الذي لم يدخر يومًا جهدًا لخدمة وطنه، والذود عنه، وتولى مسئوليات جساما فى أوقات صعبة، وكان دائما عند حسن الظن به، يؤدى كل مهامه بتفان وإخلاص».

وتوفي عصر اليوم الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع المرض، بعد أيام من منحه رتبة فريق.



