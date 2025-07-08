صحة غزة: حصيلة شهداء الحرب تتجاوز 57 ألفا و500

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الثلاثاء، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 52 شهيدًا و262 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 57 ألفًا و575 شهيدًا، و136 ألفًا و879 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف حرب الإبادة، إلى 7013 شهيدًا، و24 ألفًا و838 إصابة.

وذكرت أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال 24 ساعة الماضية، بلغت 8 شهداء، وأكثر من 74 إصابة.

ولفتت إلى ارتفاع إجمالي شهداء «لقمة العيش» ممن وصلوا للمستشفيات إلى 766 شهيدًا، وأكثر من 5044 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.