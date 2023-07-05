نمو الفائض التجاري لأستراليا خلال مايو الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي الصادرة اليوم الخميس نموا غير متوقع للفائض التجاري لأستراليا خلال مايو الماضي، بفضل زيادة صادرات الوقود، مما عوض التراجع في صادرات خام الحديد والمعادن الأخرى.

وذكر مكتب الإحصاء أن الفائض التجاري خلال مايو الماضي بلغ 79ر11 مليار دولار أسترالي (85ر7 مليار دولار أمريكي)، متجاوزا التوقعات التي كانت 50ر10 مليار دولار أسترالي، والفائض المسجل في أبريل الماضي وكان 16ر11 مليار دولار.

كما ارتفع الفائض التجاري عن أقل مستوياته منذ 9 شهور، بفضل زيادة صادرات الوقود والسلع المصنعة، لكن صادرات أستراليا الأساسية من خام ومعدن الحديد تراجعت خلال أيار/مايو الماضي مقارنة بالشهر السابق في ظل تدهور الطلب في السوق الصينية الرئيسية.

وفي الوقت نفسه ارتفعت صادرات أستراليا بنسبة 4ر4% عن الشهر السابق إلى 77ر57 مليار دولار أسترالي، في حين زدت الواردات بنسبة 5ر2% إلى 46 مليار دولار، بفضل استمرار انتعاش الطلب المحلي بدرجة ما رغم ارتفاع أسعار الفائدة ومعدل التضخم.

وأظهرت بيانات اقتصادية رسمية صادرة نشرت في الشهر الماضي تراجع معدل نمو الاقتصاد الأسترالي خلال الربع الأول من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ عام ونصف العام تقريبا، في ظل ارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة مما يحد من الإنفاق الاستهلاكي في البلاد.

وذكر مكتب الإحصاء الأسترالي أن إجمالي الناتج المحلي زاد خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2ر0% مقابل 5ر0% خلال الربع الأخير من العام الماضي، ، في حين سجل الاقتصاد الأسترالي نموا سنويا بمعدل 3ر2% خلال الربع الأول.

وأشار تقرير مكتب الإحصاء إلى وجود مؤشرات على تراجع ضغوط الأسعار المحلية، ودليل على تراجع معدل ادخار المستهلكين لمواجهة الارتفاع في نفقات المعيشة وفوائد التمويل العقاري.

وبلغ معدل تضخم الأسعار المحلية خلال الربع لأول من العام الحالي 1ر1% مقابل 4ر1% خلال الربع الأخير من العام الماضي، في حين تراجعت نسبة ادخار المستهلكين من دخولهم إلى 7ر3% وهو أقل معدل ادخار منذ 2008.