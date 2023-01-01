تقرير: زيلينسكي يزور تركيا غدا الجمعة

ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، اليوم الخميس، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى سوف يزور تركيا، غدا الجمعة، حيث يلتقى نظيره التركى رجب طيب أردوغان فى مدينة إسطنبول.

ولم يؤكد زيلينسكى أو الحكومة الأوكرانية نبأ الزيارة، على الفور.

ووفقا للأناضول، من المقرر أن يبحث زيلينسكى وأردوغان، الحرب الروسية الأوكرانية، والتوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا يسمح بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

يذكر أن اتفاق الحبوب الحالى ينتهى سريانه فى 17 يوليو الجارى.

ويسمح اتفاق الحبوب الحالى، الذي تم التوصل إليه بوساطة من تركيا والأمم المتحدة الصيف الماضى، للسفن بنقل صادرات المواد الغذائية من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود، التى تخضع للحصار البحري الروسي.

وتم تمديد الاتفاق عدة مرات، وكانت الأخيرة قبل شهرين، فى منتصف مايو، ومع ذلك تشكو روسيا من أنه لم يتم الوفاء بالوعود الواردة بالاتفاق، والخاصة بتسهيل الصادرات الزراعية الروسية.