روسيا تعلن سيطرتها على قرية في دونيتسك بشرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية سيطرت على قرية جديدة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وذكر التقرير، أن وحدات من مجموعة المركز الروسية سيطرت على قرية سوكول (سوكيل بالأوكرانية)، تقع على بعد حوالي 30 كيلومترا شمال غرب دونيتسك، مما أدى إلى تحسين موقعها التكتيكي.

ومن جانبه، لم يعلق الجانب الأوكراني على ذلك التقرير حتى الآن.

وتقع القرية، التي يبلغ تعداد سكانها عشرات الأشخاص، وفقا لإحصاء تم إجراؤه قبل 20 عاما، إلى الشرق من بوكروفسك، والتي ينظر إليها على أنها الهدف المحتمل للتقدم الروسي.

وتتقدم القوات الروسية على طول الجبهة منذ سقوط مدينة أفدييفكا الأوكرانية في ضواحي مدينة دونيتسك في فبراير الماضي.