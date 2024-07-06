11 شهيدا في قصف إسرائيلي على عدة مناطق بقطاع غزة

استشهد فجر السبت، 11 مواطنا على الأقل، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي على مدينة غزة ومخيمي المغازي والنصيرات وسط القطاع.

وأفادت مصادر محلية، لوكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد تسعة مواطنين إثر قصف قوات الاحتلال لمنزل ومستودع تابع للاونروا في مخيمي المغازي والنصيرات.

وأشارت المصادر إلى استشهاد مواطنين جراء قصف قوات الاحتلال منزلا في مدينة غزة.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، استشهد طفلان، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا وسط مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية إن مسعفين ومواطنين تمكنوا من انتشال طفلين شهيدين، ونقل عدد من الإصابات عقب قصف طيران الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو شعر في منطقة النفق وسط مدينة غزة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى المعمداني في المدينة.