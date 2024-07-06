إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بدمنهور

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات بكل مدن ومراكز المحافظة، وذلك ضمن المرحلة الأولى للموجة الـ23 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة، والأراضي الزراعية، والتي انطلقت اليوم السبت 6 يوليو وتستمر حتى 26 يوليو الجاري.

وقالت "عازر"، في بيان لها اليوم السبت، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة محمد كجك، شنت حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الري وقوات الأمن.

وأسفرت الحملة، عن إزالة 5 حالات تعدٍ على مساحة 910 أمتار، حيث تمكنت الحملة من إزالة 4 حالات تعدٍ على مساحة 890 متر أملاك دولة تخص الري.

كما تم إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بنطاق قرية زاوية غزال على مساحة 20 مترًا، فيما تمكنت الوحدة المحلية من إزالة حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 300 متر بنطاق مدينة دمنهور.

وشددت محافظ البحيرة، على ضرورة التنسيق بين كل الأجهزة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

من جانبه أكد رئيس مركز ومدينة دمنهور، أنه لا تقاعس في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على ممتلكاتها.