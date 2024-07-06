القلق يسيطر على طلاب الثانوية العامة قبل امتحان الكيمياء والجغرافيا في الدقي

توافد طلاب وطالبات الثانوية العامة، صباح اليوم، إلى لجان مدرسة الأورمان الإعدادية بنين بالدقي، لأداء امتحاني الكمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الطلاب من الساعة الثامنة والربع حتى التاسعة صباحا.

وحرص رجال الأمن على تنظيم الطلاب والطالبات في صفوف منتظمة، والتنبيه على عدم اصطحاب الهاتف المحمول، والمعادن والسماعات وجميع متعلقات التدخين، وفرض كردون أمني بمحيط اللجان، وحالة من الهدوء بمحيطها.

ورصدت «الشروق»، حالة من الخوف والقلق على وجه طلاب الشعبة العلمية وحالة من الارتياح والهدوء بين طلاب الشعبة الأدبية، وقال أسامة سامي، طالب بالشعبة العلمية، إنه استذكر المادة جيدا الأيام الماضية ولكنه خائف أن يأتي الامتحان به نقاط تحتاج لوقت أطول وتفكير عميق مثل امتحان الفيزياء، متمنيا أن يأتي الامتحان في مستوى الطالب المتوسط وسهلا ومباشرا على الجميع.

وأضافت ولاء علاء، طالبة بالشعبة الأدبية، أنها استذكرت مادة الجغرافيا جيدا، وحلت مجموعة امتحانات مع مدرس المادة الخصوصي، متمنية أن يأتي الامتحان سهلا ومباشرا ويرسم البسمة على وجوه الطلاب.