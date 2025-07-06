محافظ الغربية يتفقد مشروعات المحلة ميدانيا ويوجّه بحلول عاجلة لنفق القاضي ومياه الصرف

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة ميدانية مفاجئة بمدينة المحلة الكبرى، استمرت عدة ساعات، شملت المرور بعدد من الشوارع والمحاور الحيوية، لمتابعة مشروعات التطوير الجارية وقياس مستوى الخدمات المقدمة، بحضور المهندس علي عبد الستار، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

بدأت الجولة بتفقد أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشوارع حي أول وثان، مرورًا بميدان الشون، والششتاوي، وسكة قطور، وأبو دراع، وأبو شاهين، وشارع الجلاء، حيث شدد المحافظ على رفع كافة صور التعديات فورًا، وإعادة الانضباط للشارع العام، مع الحفاظ على الأرصفة خالية لضمان السيولة المرورية وبيئة حضارية.

وتابع المحافظ سير العمل بمشروع كورنيش المحلة الجديد بطول 6 كيلومترات على ترعة بحر شبين، موصيًا بسرعة التنفيذ واستكمال العناصر الجمالية والتنسيق الحضاري، لما يمثله المشروع من نقلة مرورية تربط المنطقة الصناعية بطريق المحلة – المنصورة دون المرور بالكتلة السكنية.

كما تفقد مشروع تطوير مدخل محلة أبو علي، بما يشمله من تغطية مصرف نمرة 5، وتدبيش بحر الملاح، وإنشاء ممشى وطريق رئيسي وطريق خدمة، مؤكدًا الالتزام بالمعايير الفنية وتشجير الموقع بما يحقق رؤية المحافظة البصرية.

وتفقد المحافظ كذلك مبنى مجلس مدينة المحلة الجديد، المقام على 2842 مترًا مربعًا، ويضم مركزًا متطورًا لخدمة المواطنين ووحدات إدارية مؤتمتة، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية ضمن خطط الدولة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات.

كما اطلع على مشروع تطوير شارع الجلاء، ووجه بسرعة إنهاء أعمال البنية التحتية قبل الرصف، والالتزام بالمواصفات الفنية لرفع كفاءة الشارع الحيوي الممتد من ميدان المشحمة إلى شكري القوتلي ومن أبو دراع إلى طريق دمرو.

وفي إطار تطوير المناطق غير المخططة، تفقد الجندي عمارات أبو شاهين، حيث انتهت أعمال تطوير ثلاث عمارات، وجارٍ العمل في العمارتين 23 و24. وأكد أن المشروع يشمل البنية التحتية والمرافق والمحيط العمراني، مع توفير وحدات بديلة مجهزة للأسر التي تم إخلاؤها لضمان الاستقرار الاجتماعي.

وخلال الجولة، عاين المحافظ نفق سكة مصنع القاضي الرابط بين قرى المحلة والطريق الدائري، والذي يخدم آلاف المواطنين، ووجه بمعالجة عاجلة لتراكم مياه الصرف وسوء تمهيد الطريق لإعادته لحالته التشغيلية الآمنة.

وشهدت الجولة تفاعلًا مباشرًا مع المواطنين، حيث استمع المحافظ لملاحظاتهم، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع الأهالي يمثل نهجًا ثابتًا في العمل التنفيذي، وأن المواطن سيظل محور كل مشروع وكل قرار.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن جميع مشروعات المحلة تستهدف النهوض بالبنية التحتية والخدمات، ضمن رؤية أشمل لإعادة المدينة إلى مكانتها كقلعة صناعية متكاملة تليق بتاريخها وكرامة سكانها.