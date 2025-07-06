 تركيا تسجل 761 حريقا في 10 أيام وتدمير قرى بأكملها في إزمير - بوابة الشروق
الأحد 6 يوليه 2025 10:16 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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تركيا تسجل 761 حريقا في 10 أيام وتدمير قرى بأكملها في إزمير

إزمير( تركيا) (د ب أ)
نشر في: الأحد 6 يوليه 2025 - 9:28 م | آخر تحديث: الأحد 6 يوليه 2025 - 9:28 م

أظهرت أرقام الحكومة التركية اليوم الأحد تسجيل 761 حريقا على مدار الأيام العشرة الماضية، وهو ما يمثل حوالي ربع الحرائق التي اندلعت هذا العام.

وحتى اليوم الأحد، تم إخماد جميع الحرائق أو السيطرة عليها، حسبما كتبت مديرية الاتصالات التركية على موقع "اكس".

وشملت هذه الحرائق 20 حريقا كبيرا في ولايات إزمير وساكاريا وهاتاي وبيله جك ومانيسا وإسطنبول وبورصة.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إن 228 منزلا على الأقل تضررت بشدة بسبب الحرائق في إزمير وحدها، حيث لا يزال يتم تحديد مدى الضرر الكامل.

وأوضح أن الأشخاص الذين فقدوا منازلهم سيتم إيواؤهم مؤقتا في حاويات.

وتسببت الحرائق في تدمير واسع النطاق، حيث أتت على ثلاث قرى في إزمير وقتلت رجلا (81 عاما) لا يستطيع الحركة واثنين من عمال الإنقاذ.

وتم إجلاء عشرات الآلاف من السكان في أجزاء أخرى من البلاد في الأيام الأخيرة.

يذكر أن تركيا لديها 27 طائرة إطفاء و 105 مروحيات إطفاء، وفقا للأرقام الرسمية.

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