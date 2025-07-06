محافظ الجيزة يتابع سبل تيسير الإجراءات على المواطنين بالمركز التكنولوجي بمنشأة القناطر

- محافظ الجيزة يوجه بمواصلة تقديم الدعم الفني والإداري لكل المراكز التكنولوجية لتطوير الأداء

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، المركز التكنولوجي بمركز ومدينة منشأة القناطر، لمتابعة سير العمل والوقوف على إجراءات استقبال المواطنين المتقدمين لاستيفاء ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء، وكذلك الحصول على الخدمات الأخرى التي يقدمها المركز مثل خدمات التراخيص وتوصيل المرافق وغيرها.

- الاطلاع على الخدمات المقدمة والاستماع للمواطنين

اطلع المحافظ على عدد المعاملات اليومية والخدمات المقدمة للمواطنين، والتي شملت التقديم على إصدار تراخيص البناء والمحال والتصالح على بعض مخالفات البناء.

كما التقى المحافظ بعدد من المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي لإنهاء معاملاتهم، حيث استمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة وأي معوقات قد تواجههم، موجهًا بسرعة حل المشكلات بما يضمن تحسين جودة الخدمة.

- مناقشة آليات العمل وتوجيهات بتيسير الإجراءات

خلال الزيارة، ناقش المحافظ مع موظفي المركز التكنولوجي آليات العمل والمقترحات الخاصة بتطوير المنظومة، مشيرًا إلى أهمية توفير بيئة مناسبة لاستقبال ملفات التصالح من المواطنين حتى نهاية المدة القانونية التي قررتها الدولة، مع مراجعة دورية لأداء العاملين وتحديث نظم التشغيل وفقًا لأفضل المعايير.

أكد المحافظ ضرورة تيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام جميع المتعاملين مع المركز، خاصة كبار السن وذوي الهمم، مع الالتزام بتطبيق القانون وتحقيق مبدأ العدالة في تقديم الخدمات.

- المراكز التكنولوجية.. واجهة مباشرة للتطوير الإداري

وفي هذا السياق، أكد المحافظ، أن المراكز التكنولوجية تعد واجهة مباشرة للتعامل مع المواطن، ويجب أن تعكس مستوى التطوير الإداري الذي تسعى الدولة لتحقيقه، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل على تعميم أفضل الممارسات وتقديم الدعم الفني والإداري لكل المراكز لتطوير الأداء.