محافظ الوادي الجديد يستقبل وفد التحالف الصيني للبدء في تنفيذ مجمع إنتاج حامض الفسفوريك

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، وفد التحالف الصيني المقاول العام بالمشروع، والمهندس محمد عبدالعظيم رئيس مجلس إدارة شركة فوسفات مصر، والمهندس خالد الأنصاري مدير مشروع إنشاء المجمع الصناعي لإنتاج حامض الفسفوريك، وذلك لبحث الإجراءات التنفيذية عقب توقيع العقود النهائية للمشروع.

وأكد المحافظ، تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات التي من شأنها البدء في أعمال التنفيذ ودفع معدلات الإنجاز والالتزام بالخطة الزمنية المقررة.

ووجه الزملوط، بالبدء في تحديد وحصر الخبرات العملية والعلمية من الكوادر البشرية المطلوبة للعمل بالمشروع، لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، مشيدًا بحرص وجدية الجانب الصيني على زيارة موقع المشروع وتفقده ميدانياً للبدء في الخطوات التنفيذية.