هالاند أفضل لاعب في مباراة النرويج والبرازيل بكأس العالم

توج إيرلينج هالاند، مهاجم منتخب النرويج، بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام البرازيل، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وحققت النرويج مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أطاحت بالبرازيل من دور الـ16 بالفوز عليها 2-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأحد، على ملعب ميتلايف، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل هالاند هدفي المنتخب النرويجي ليقوده إلى الدور ربع النهائي، ويصل للهدف رقم 7 له في النسخة الحالية من البطولة، متساويًا في صدارة جدول الهدافين مع لوينيل ميسي وكيليان مبابي.

وينتظر المنتخب النرويجي، في الدور ربع النهائي، الفائز من مباراة إنجلترا والمكسيك، والتي تقام في الثالثة من فجر اليوم، الإثنين.