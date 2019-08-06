 وزير الخارجية البحريني يبحث هاتفيا مع وزير الشئون الخارجية في الهند عددا من القضايا الإقليمية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية البحريني يبحث هاتفيا مع وزير الشئون الخارجية في الهند عددا من القضايا الإقليمية

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 4:28 م | آخر تحديث : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 4:28 م

بحث وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع وزير الشئون الخارجية في الهند سوبراهمانيام جايشانكار، عددًا من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن وزير الخارجية عبر خلال الاتصال عن ارتياحه للمستوى المتميز للعلاقات التاريخية الوثيقة بين بلاده والهند وما تتسم به من تطور وتقدم مستمرين على كافة الأصعدة بما يدعم مصالح البلدين والشعبين‪.‬

كما أشاد وزير الشئون الخارجية في الهند بالدور المهم الذي تقوم به البحرين في تطوير التعاون الدولي وترسيخ الأمن والسلام إقليميًا ودوليًا، متمنيًا للمملكة المزيد من الرفعة والازدهار.


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