السيسي يشهد افتتاح المتحف المصري الكبير غدا بمشاركة 79 وفدا رسميا تضم 39 من قادة وملوك وأمراء

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء غدٍ السبت الموافق الأول من نوفمبر 2025، افتتاح المتحف المصري الكبير، في حدث استثنائي يُعد الأضخم في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، حيث يُشارك في الحفل 79 وفداً رسمياً من مختلف دول العالم، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، في مشهد يعكس التقدير الدولي العميق للحضارة المصرية العريقة، واهتمام المجتمع الدولي بالدور الثقافي والإنساني الريادي الذي تضطلع به مصر.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن حفل الافتتاح سيشهد حضوراً رفيع المستوى من ملوك وملكات وأولياء عهد وأمراء وأعضاء من الأسر الحاكمة من دول؛ بلجيكا، وإسبانيا، والدنمارك، والأردن، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، والسعودية، ولوكسمبورج، وموناكو، واليابان، وتايلاند.

كما يشارك رؤساء دول كل من جيبوتي، والصومال، وفلسطين، والبرتغال، وأرمينيا، وألمانيا، وكرواتيا، وقبرص، وألبانيا، وبلغاريا، وكولومبيا، وغينيا الاستوائية، والكونجو الديمقراطية، وغانا، وإريتريا، وفرسان مالطا، إلى جانب رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس مجلس القيادة اليمني.

وأضاف المتحدث الرسمي أن حفل الافتتاح سيشهد أيضاً حضور رؤساء وزراء كل من اليونان، والمجر، وبلجيكا، وهولندا، والكويت، ولبنان، ولوكسمبورج، وأوغندا، بالإضافة إلى وفود وزارية وبرلمانية رفيعة المستوى من أوزباكستان، وأذربيجان، والجزائر، وقطر، والمغرب، وتونس، وسويسرا، والسويد، وفنلندا، وسلوفاكيا، والنمسا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والفاتيكان، ومالطا، ورومانيا، وروسيا، وأيرلندا، وصربيا، وتركيا، وإيطاليا، وسنغافورة، والهند، وقيرغيزستان، والصين، وسريلانكا، وباكستان، وزامبيا، وأنجولا، وكوت ديفوار، والكاميرون، وجنوب أفريقيا، والجابون، وتشاد، وكينيا، ورواندا، وتوجو، والبرازيل، وكندا، والولايات المتحدة.

كما يشارك في هذا الحدث التاريخي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، من بينها الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والممثل السامي لتحالف الحضارات نيابة عن السكرتير العام للأمم المتحدة، إلى جانب رئيس البرلمان العربي، ورئيس وكالة الجايكا اليابانية، وعدد من رؤساء وممثلي كبرى الشركات العالمية.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحه بالتأكيد على أن هذا التمثيل الدولي غير المسبوق في افتتاح أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، يجسد تقدير العالم لرؤية الدولة المصرية التي تجمع بين عراقةت الماضي وإبداع الحاضر وازدهار المستقبل، ويؤكد المكانة الفريدة لمصر كجسر حضاري وثقافي يجمع بين شعوب العالم المحبة للسلام والثقافة والتنوع الإنساني.