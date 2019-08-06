 وزير الرياضة يتعهد بتنظيم عالمي لمونديال اليد - بوابة الشروق
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وزير الرياضة يتعهد بتنظيم عالمي لمونديال اليد

أحمد عبدالقادر
نشر فى : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 8:38 م | آخر تحديث : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 8:38 م

استقبل أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وذلك لبحث آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لمنافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021.

وتناول اللقاء أوجه الاستعدادات الخاصة بالبنية الرياضية والصالات التي ستستضيف منافسات البطولة ، فضلاً عن التجهيزات الخاصة بكافة نواحي تنظيم فعاليات البطولة.

ومن جانبه أكد وزير الشباب والرياضة أن مصر أصبحت تمتلك رصيداً فريداً وسمعة عالمية في مجال استضافة وتنظيم البطولات العالمية ، الأمر الذى يمثل مسئولية كبيرة لضرورة الحفاظ على هذا المستوى حال تنظيم أية أحداث أو بطولات رياضية قارية أو عالمية ، مشيراً أنه بعد النجاح الكبير الذى حققته الدولة المصرية في تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم مصر 2019 ، أصبح لدينا مسئولية أكبر وثقة كبيرة من المجتمع الرياضي الدولي وأسرة كرة اليد العالمية في خروج مونديال اليد بمستوى متميز يليق بسمعة وريادة الدولة المصرية ويليق ايضاً بهذا الحدث الرياضي العالمي الكبير.


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