 شركة كهرباء قنا: فصل التيار الكهربائي عن بعض القرى بمدينة نقادة للصيانة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شركة كهرباء قنا: فصل التيار الكهربائي عن بعض القرى بمدينة نقادة للصيانة

قنا - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 10:12 م | آخر تحديث : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 10:12 م

أعلنت شركة كهرباء قنا، عن قيام هندسة كهرباء نقادة بفصل التيار الكهربائي عن كل من مغذي الهدايات ومغذي طوخ بمركز نقادة الأمر الذي سيؤدي إلى فصل التيار الكهربائي عن قري (حاجر طوخ – كوم بلال – الهدايات– نجع السبيل– الدرهمات – نجع سليمان – أولاد ضياء - الزوايده والنجوع التابعه لها) وذلك نظرا للتحميل على مغذي كهرباء الهدايات الجديد لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تقرر فصل التيار الكهرباء عن القرى السابقة صباح غد، مشيرة إلى أنه سوف يستمر انقطاع التيار الكهربائي لمدة أربعة ساعات اعتبارًا من الساعة 6 صباحًا حتى 10 صباحًا وسيتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة.


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