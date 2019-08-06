السعودية تُطلق تطبيق خرائط الحركة المرورية للحج

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أطلقت قيادة أمن الحج لشؤون المرور بالسعودية، اليوم الثلاثاء، تطبيق الخرائط الخاصة بالحركة المرورية لحج العام الحالي 1440 هـ.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) ، أن التطبيق يتضمن معلومات تفصيلية عن خرائط الحركة المرورية لحج العام الحالي، بما فيها الإرشادات الخاصة بنقل الحجيج بواسطة الحافلات والسيارات الخاصة، والبيانات الصادرة من الأمن العام المتعلقة بنقل الحجاج ومخطط الحركة المرورية خلال موسم الحج.

ويبرز التطبيق .. الخدمات التي تقدمها قيادة أمن الحج لشؤون المرور بالحج في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، لتوفير سبل الراحة والسلامة لحجاج بيت الله الحرام وكل ما يمكّنهم من تأدية فريضتهم بكل يسر وسهولة .

كما يُمكّن التطبيق ضيوف الرحمن من تصفح وطباعة الخرائط التفاعلية الخاصة باتجاهات الحركة المرورية في مكة المكرمة وأثناء عمليات تصعيد ونفرة الحجيج من مشاعر منى وعرفات ومزدلفة.