زعيم الحزب الرئيسي المنافس لنتنياهو: نأمل أن تكون الحرب القادمة مع غزة هي الأخيرة







قال بيني جانتس زعيم حزب "كاحول لافان" (أزرق أبيض) الإسرائيلي المعارض، اليوم الثلاثاء، إنه يأمل أن "تكون الحرب القادمة مع قطاع غزة هي الأخيرة".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحونوت" عنه القول اليوم خلال جولة في المنطقة المتاخمة للحدود مع قطاع غزة إن أي حكومة يقودها لن تسمح بتراجع الردع الإسرائيل في مواجهة حركة حماس.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي السابق إنه "سيتم فرض نهاية عسكرية للوضع القائم".

كان استطلاع حديث للرأي أظهر أن المنافسة لا تزال محتدمة بين حزبي "ليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتحالف " كاحول لافان" (أزرق أبيض) بزعامة جانتس.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته القناة الـ12 الإسرائيلية، ونشرت هيئة البث الإسرائيلي نتائجه، أن حزب "ليكود" سيحصل على 30 مقعدا و"كاحول لافان" على 29 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا لو جرت الانتخابات النيابية هذه الأيام.

وكان حزب نتنياهو قد تصدر نتائج الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي بالحصول على 36 مقعدا، مقابل 35 مقعدا لـ"أزرق أبيض".

وتستعد إسرائيل لانتخابات جديدة في سبتمبر بعدما تقرر حل الكنيست على خلفية فشل نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة على إثر الانتخابات الماضية.

وكان نتنياهو يعول على دعم الأحزاب اليمينية لتشكيل الحكومة إلا أنه فشل في تشكيلها، وأرجع ذلك في حينه إلى أن "جميع الكتل تقريبا تطرح طلبات تعجيزية تتعارض مع بعضها البعض".