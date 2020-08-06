 بمشاركة كوكا.. أولمبياكوس يودع «يوروبا ليج» على يد وولفرهامبتون - بوابة الشروق
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بمشاركة كوكا.. أولمبياكوس يودع «يوروبا ليج» على يد وولفرهامبتون

محمد مجدي
نشر في: الخميس 6 أغسطس 2020 - 11:02 م | آخر تحديث: الخميس 6 أغسطس 2020 - 11:16 م

ودع أولمبياكوس منافسات دور الـ16 من الدوري الأوروبي، بعد الخسارة أمام وولفرهامبتون الإنجليزي بهدف دون رد في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب مولينيو.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة راؤؤل خيمينيز في الدقيقة 8 من بداية المباراة عن طريق ركلة جزاء وقامت تقنية الـ«VAR» بإلغاء هدف التعادل لأولمبياكوس في الدقيقة 31 عن طريق محمد كامارا.

وشارك أحمد حسن كوكا كبديلا في الدقيقة 65 بعد أن قام بيدرو مارتينيز بإشراكه على حساب محمد كمارا، ليعود اللاعب للمشاركة من جديد بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وبهذه الخسارة ودع أولمبياكوس منافسات البطولة بعد أن خسر بنتيجة هدفين مقابل هدف في مجموع المباراتين، بتأهل وولفرهامبتون لمواجهة إشبيلية في الدور ربع النهائي.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما والتي أقُيمت يوم 12 من مارس الماضي على ملعب كارايسكاكيس.


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