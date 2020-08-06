أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، عن الانتهاء من كل الاستعدادات اللازمة لإجراء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها (الأجنبية والعربية) والشهادات الفنية، للطلاب المتقدمين للكليات التي يتطلب الالتحاق بها أداء اختبار قدرات للعام الدراسي 2020-2021، وهي كليات الفنون الجميلة، والتربية النوعية، والتربية الرياضية بنين، والتربية الرياضية بنات، والتي من المقرر أن يبدأ التسجيل الإلكترونى بها يوم السبت الموافق 8 وحتى 20 أغسطس، وذلك وفق الخطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.



وأوضح الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه من المقرر أن يبدأ التسجيل الإلكتروني من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي، وذلك على الرابط التالي: www.tansik.egypt.gov.eg، والتي تتم إلكترونيا عن طريق استخدام الرقم القومي ورقم جلوس الطالب.



وأضاف أنه تم تشكيل لجنة داخلية لمتابعة سير اختبارات القدرات وضمان تطبيق كل الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء تنفيذ هذه الاختبارات للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.