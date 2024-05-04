سامح شكري: المسلك الإسرائيلي الرافض للسلام سيجر المنطقة بأكملها لتهديدات غير مسبوقة

وزير الخارجية: نطالب بوقفة حاسمة ضد أوهام تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري

ألقى سامح شكري وزير الخارجية، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بيان مصر أمام الدورة الخامسة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي.

وقال شكري في كلمته، اليوم السبت، إن مصر تطالب بوقفة حاسمة ضد أوهام تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني الأبي الصامد على أرضه وإلى جواره كافة الشعوب الإسلامية والعربية وشعوب العالم الحر لم ولن تقبل بخروج أصحاب الأرض من أرضهم المحتلة، بالمخالفة لكل المواثيق الدولية.

وأشار إلى أنه من أجل تحقيق السلام العادل والدائم فلابد من إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية لضمان استقرار الشرق الأوسط. وأوضح أن اتساع رقعة الصراع الراهن في البحر الأحمر والمنطقة خير دلالة على أن المسلك الإسرائيلي الرافض للسلام سيجر المنطقة بأكملها لتهديدات غير مسبوقة.