تراجع جماعي لأسواق أوروبا عقب قرار بنك إنجلترا بتثبيت سعر الفائدة

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال التعاملات اليوم الخميس، مع إعلان نتائج أعمال الشركات وبيانات اقتصادية، وعقب قرار بنك إنجلترا بتثبيت معدل الفائدة.

وانخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنحو 0.3% إلى 364 نقطة، وتراجع "كاك" الفرنسي بنسبة 0.55% عند 49068 نقطة.

وفقد مؤشر "فايننشيال تايمز 100" البريطاني 1.34% إلى 6022 نقطة، واستقر "داكس" الألماني عند 12662 نقطة.

ويأتي ذلك بعد أن أغلقت الأسهم الأمريكية الرئيسية مستقرة أمس الأربعاء، حيث راقب المستثمرون التوتر القائم بين المشرعين بشأن حزمة تحفيز جديدة محتملة، فيما هددت إدارة الرئيس دونالد ترامب بالعمل بمفردها لتقديم الإغاثة، بعد أن فشل يوم آخر من المفاوضات في كابيتول هيل في التوصل إلى اتفاق.

وأبقى بنك إنجلترا على معدل الإقراض عند 0.1%، بعد أن خفضه مرتين من مستوى 0.75% منذ بداية وباء فيروس "كورونا".

كما قررت لجنة السياسة النقدية عدم تمديد برنامج شراء السندات، بعدما أعلنت عن توسع إضافي بقيمة 100 مليار إسترليني (131.4 مليار دولار) في يونيو، مما رفع القيمة الإجمالية إلى 745 مليار إسترليني.

وتوقع البنك انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 9.5% خلال عام 2020، وعلى الرغم من أن ذلك سيكون أكبر تراجع سنوي في 100 عام، إلا أنه أفضل مقارنة مع التقديرات الأولية التي أشارت إلى انكماش بمعدل 14%، لكنه حذر من أن تعافي سوق العمل سيستغرق وقتا أطول.

وعلى صعيد البيانات، ارتفعت طلبات المصانع في ألمانيا للشهر الثاني على التوالي خلال يونيو بنحو 27.9%، مقارنة بتوقعات زيادتها بنسبة 11%.