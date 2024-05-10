الأهلي يختتم تدريباته لمواجهة بلدية المحلة في الدوري

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أدى النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة بلدية المحلة، المقرر لها مساء غد السبت ضمن منافسات الجولة الـ 22 لبطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في كافة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.

وخاض اللاعبون فقرة إحماء وجزءًا بدنيًّا خفيفًا قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

وأدى الخماسي، محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وواصل أحمد عبد القادر، تنفيذ مرحلة التأهيل بالجري حول الملعب وأداء بعض الفقرات الخاصة بالبرنامج، الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.