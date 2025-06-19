واصلت الشركة القابضة لمصر للطيران، برئاسة الطيار أحمد عادل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي، لقاءاتها المكثفة على هامش فعاليات معرض باريس الدولي للطيران 2025، مع كبرى شركات تصنيع وتأجير الطائرات والخدمات الفنية والتقنية، وذلك بحضور الطيار محمد عليان، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وشملت اللقاءات اجتماعات مع مسئولي شركات رائدة عالميًا، منها Sky Leasing وAir Lease Corporation (ALC)، حيث ناقش الجانبان فرص التعاون المستقبلية في مجالات تمويل وتأجير الطائرات، خاصة لدعم خطة مصر للطيران لتحديث أسطولها بإضافة طرازات حديثة وعالية الكفاءة. وقد أُبرزت خلال اللقاءات الشراكة القائمة مع ALC، والتي تشمل تأجير 18 طائرة من طراز بوينج B737 MAX.

كما عقد الطيار أحمد عادل اجتماعًا مهمًا مع مسئولي شركة Boeing، حيث تم استعراض آخر مستجدات التعاون بين الجانبين، ومناقشة الجدول الزمني لاستلام 18 طائرة من طراز B737-800 MAX، والتي تبدأ مصر للطيران في استلام أولى دفعاتها مطلع عام 2026، إلى جانب مناقشة التفاصيل الفنية واللوجستية الخاصة بعملية التسليم.

وفي إطار خطط التطوير الداخلي، التقى وفد مصر للطيران ممثلي شركة Collins Aerospace، حيث تمت متابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بتغيير مقاعد الدرجتين السياحية ورجال الأعمال لـ 19 طائرة من طراز B737-800، وتجهيز كراسي درجة رجال الأعمال (Elevation) لطائرات A350، مع بحث آليات ضمان الجودة والتوريد وفق أعلى المعايير التقنية.

كما زار الوفد جناح شركة Flight Safety المتخصصة في أجهزة الطيران التمثيلي، واطّلع على أحدث التقنيات في هذا المجال، وناقش إمكانية تزويد مصر للطيران بأجهزة طيران تمثيلي (Full Flight Simulators) لطرازات A350 وB737 MAX وA320neo، ضمن خطط الشركة لتطوير قدراتها التدريبية.

واختتمت اللقاءات باجتماع مع شركة CFM International، حيث تناول الجانبان خطط تأمين المحركات الخاصة بطراز B737 MAX، وشراء محركات احتياطية، إلى جانب مناقشة رفع كفاءة ورشة المحركات لطراز CFM LEAP 1B.

وفي هذا السياق، أكد الطيار أحمد عادل أن مشاركة مصر للطيران في المعارض الدولية الكبرى تُعد فرصة مثالية للتواصل مع شركاء الصناعة ومتابعة أحدث تطورات قطاع الطيران، وبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أهمية الاطلاع على التقنيات الحديثة التي تقدمها الشركات العالمية، بما يتماشى مع خطط التحديث والتطوير التي تتبناها الشركة في مختلف المجالات.