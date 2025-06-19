القناة 12 الإسرائيلية: 271 إسرائيليا أصيبوا بهجوم إيران الصاروخي الخميس

أصيب 271 إسرائيليا، بينهم 4 بجروح خطيرة، في الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل صباح الخميس، في سياق تبادل القصف بين البلدين المستمر منذ الجمعة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة: "وصل ما لا يقل عن 271 مصابًا جراء القصف الإيراني الصاروخي، صباح الخميس، إلى مستشفيات في أنحاء البلاد، بما في ذلك من مواقع سقوط الصواريخ في مدينة رامات غان بمنطقة القدس الكبرى، ومدينة حولون في منطقة تل أبيب الكبرى (وسط)، بالإضافة إلى من تم إجلاؤهم بشكل مستقل".

وأضافت: "صُنفت 4 إصابات بالخطيرة".

وصباح الخميس، أطلقت طهران الموجة الرابعة عشرة من الهجمات الصاروخية على إسرائيل، ردا على العدوان الذي تشنه تل أبيب على إيران منذ الجمعة الماضي.

وبدأت إسرائيل فجر 13 يونيو الجاري، بدعم أمريكي ضمني، هجوما واسعا على إيران بقصف مباني سكنية ومنشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين ومدنيين.

ومساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة وخلفت إلى جانب القتلى والجرحى أضرار مادية كبيرة، وفق مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي.