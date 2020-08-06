دليلك لفهم قرار حظر دخول مصر بدون تحليل كورونا

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم، قرارا رقم 1567 لسنة 2020 بحظر دخول جميع القادمين لمصر سواء برا أو بحرا أو جوا دون أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد إجراء تحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبى قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول للأراضى المصرية.
وفيما يلي تفاصيل القرار المهم في نقاط بسيطة:
- حظر الدخول دون شهادة سلبية لتحليل pcr أجري قبل 72 ساعة على الأكثر
- استثناء السائحين العرب والأجانب القادمين مباشرة إلى شرم الشيخ والغردقة ومطروح وطابا ومرسى علم.
- يحظر انتقال هؤلاء السائحين إلى باقي المحافظات دون تحليل pcr سلبي
- يحظر انتقال السائحين العرب والأجانب من أي منطقة بالجمهورية إلى جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح دون تحليل pcr سلبي
- توقع الجزاءات والتدابير على أي شركة أو منشأة تخالف هذا القرار