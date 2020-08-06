دليلك لفهم قرار حظر دخول مصر بدون تحليل كورونا

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم، قرارا رقم 1567 لسنة 2020 بحظر دخول جميع القادمين لمصر سواء برا أو بحرا أو جوا دون أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد إجراء تحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبى قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول للأراضى المصرية.

وفيما يلي تفاصيل القرار المهم في نقاط بسيطة:

- حظر الدخول دون شهادة سلبية لتحليل pcr أجري قبل 72 ساعة على الأكثر

- استثناء السائحين العرب والأجانب القادمين مباشرة إلى شرم الشيخ والغردقة ومطروح وطابا ومرسى علم.

- يحظر انتقال هؤلاء السائحين إلى باقي المحافظات دون تحليل pcr سلبي

- يحظر انتقال السائحين العرب والأجانب من أي منطقة بالجمهورية إلى جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح دون تحليل pcr سلبي

- توقع الجزاءات والتدابير على أي شركة أو منشأة تخالف هذا القرار