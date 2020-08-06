أعلن بنك إنجلترا، اليوم الخميس، الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند 0.10%.

وقال البنك المركزي البريطاني، إن قرار لجنة السياسة النقدية جاء بالإجماع. وكان قد تم إقرار معدل الفائدة الحالي في مارس في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأضاف البنك أنه سوف يستمر في برنامجه لشراء السندات، الذي بلغت قيمته في نهاية العام 745 مليار جنيه إسترليني (980 مليار دولار).

من ناحية أخرى، قال البنك المركزي إنه يتوقع نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 9% عام 2021، على أن يتعافى بحلول نهاية العام المقبل إلى مستويات ما قبل تفشي فيروس كورونا.

وأشار البنك إلى أن التقديرات الأولية أظهرت أن إجمالي الناتج المحلي انخفض بأكثر من 20% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأخير من عام 2019.

ومن المتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 7.5% بحلول نهاية العام، عندما تنتهي برامج الدعم الحكومي للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا.

وقال البنك، في بيان: "مستقبل اقتصاد المملكة المتحدة والاقتصاد العالمي مازال غامضا"، وأرجع ذلك إلى "تطور الوباء والإجراءات التي يتم اتخاذها لحماية الصحة العامة وكيفية تعامل الحكومة والمواطنين والمؤسسات التجارية مع هذه العوامل".