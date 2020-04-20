 الليلة.. نجلاء بدر تتحدث عن البرنس والفتوة في لايت شو على قناة الحياة - بوابة الشروق
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الليلة.. نجلاء بدر تتحدث عن البرنس والفتوة في لايت شو على قناة الحياة


نشر في: الخميس 6 أغسطس 2020 - 1:25 ص | آخر تحديث: الخميس 6 أغسطس 2020 - 1:25 ص

يستضيف برنامج "لايت شو" الذي تقدمه الإعلامية آية غرياني وأميرة عدلي على قناة "الحياة" الفنانة نجلاء بدر، وذلك في حلقة اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً.
تكشف نجلاء بدر خلال الحوار عن كواليس أدورها التي قدمتها في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسلي "البرنس" و"الفتوة"، كما تتطرق إلى أدوارها المركبة التي قدمتها.
تتحدث الفنانة خلال اللقاء عن أعمالها الفنية المقبلة والعديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها الحوار.
"لايت شو" يهتم بالأخبار الفنية والمنوعات، ويعرض 3 مرات أسبوعيًا أيام الأحد والثلاثاء والخميس في تمام العاشرة مساءً، ويسلط الضوء على عالم الموضة والدراما والسينما، وكل ما يريد المشاهد معرفته عن الأخبار الفنية والكواليس وأخبار السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي، كما يقدم البرنامج تغطية كاملة لأكبر المهرجانات الفنية.


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