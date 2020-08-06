شاركت الفنانة فيفي عبده، جمهورها المتابع لحسابها على إنستجرام، بفيديو جديد لها، تم تصويره بالأبيض والأسود، وبصوت مبحوح بعد يوم طويل رافقت فيه ابنتها هنادي أثناء ولادتها اليوم.

وقالت فيفي: "مساء الفل من مصر أم الدنيا، كلي حزن على اللي حصل في لبنان وربنا يشفي المصابين ويرحم اللي ماتوا، وربنا يرجع لبنان أحسن من الأول، لبنان عزيزة على قلبي، وبحبها، وكل بلد يكون فيها الأمن والأمان، بشكر كل الناس اللي هنوني على ولادة بنتي، وبعتذر عن عدم الرد، كنت مشغولة أوي مع بنتي، آسفة لو ماردتش، وعقبال كل الناس اللي مخلفوش ربنا يكرمهم واللي خلفوا ربنا يبارك في ولادهم".