تمكنت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني التونسي من إحباط 17 عملية هجرة غير شرعية وإنقاذ 255 مجتازًا من بينهم 170 من جنسيات إفريقية مختلفة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، في بيان اليوم السبت، أنه في إطار العمليات الاستباقية تمكنت وحدات الحرس الوطني بسوسة وقلعة الأندلس أمس الجمعة، من ضبط 5 أشخاص كانوا بصدد التحضير للقيام بعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة.

وأضاف أنه في إطار سعي وحدات الحرس الوطني للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية تمكنت الليلة الماضية وحدات تابعة لمنطقة الحرس الوطني بمنزل تميم من ضبط 9 أشخاص كانوا بصدد التحضير للقيام بعملية هجرة غير شرعية وتم حجز عدد من الزوارق رياضية، والكاياك وسترات نجاة، مشيرا إلى أنه باستشارة النيابة العامة أذنت باتخاذ ما يتعين في شأن المذكورين.