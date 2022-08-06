سرايا القدس تسمي عمليتها ضد الاحتلال «وحدة الساحات»: أيدينا ستظل العليا في الميدان

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إطلاق وحدة الساحات، اسما للعملية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ردا على عدوانها القائم حاليا.

وقال بيان صادر عن سرايا القدس، اليوم السبت: "نعلن بحول الله وقدرته عن عملية وحدة الساحات التي بدأناها عند تاسعة البهاء بتوقيت المقاومة مساء أمس".

وأضاف: "نؤكد استمرار القتال رداً على العدوان، ونطمئن أبناء شعبنا وجمهور المقاومة بأن معنويات مقاتلينا في أفضل حالاتها ويد مجاهدينا ستظل العليا في الميدان بإذن الله".

وقبل إصدار هذا البيان، أعلنت حركة سرايا القدس، أنها استهدفت آليات إسرائيلية في موقع عسكري في فجة على حدود غزة.

وأضافت أنها قصفت تل أبيب ومطار بن جوريون وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت وسديروت بـ60 صاروخا.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 12 بينهم طفلة وإصابة 84 بجروح مختلفة.