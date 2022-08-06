الأردن يدعو لمنع التحركات الاستفزازية بعد السماح للمستوطنين بدخول الأقصى غدا

أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ضرورة تحرك المجتمع الدولي الفوري والفاعل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتوفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين في القطاع.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أكد الصفدي، في اتصال هاتفي مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أن استمرار العدوان يهدد بدوامات أوسع من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه.

وبحث الصفدي مع المبعوث الأممي الجهود المبذولة، لوقف العدوان وإنهاء التصعيد الذي حذر من أنه ينذر بعواقب أوخم.

كما شدد الصفدي على أهمية منع أي تحركات استفزازية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم ضرورةً للحؤول دون مزيد من التصعيد.

وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائيير لابيد السماح للمستوطنين بدخول باحات المسجد الأقصى غدا، بما في ذلك أعضاء من الكنيست، وذلك عقب مشاورات أجراها مع قادة أمنيين.

ونقلت صحيفة هآرتس أن «الشرطة الإسرائيلية تستعد لمواجهات عنيفة في المسجد الأقصى غدا»، موضحة أن «عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، ينوي المشاركة في الاقتحام».

وسيشكل السماح للمستوطنين بالدخول إلى باحات الأقصى غدا تصعيدا جديدا في القدس، يتوازى مع التصعيد في قطاع غزة، حيث بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما يستهدف قادة حركة الجهاد في القطاع، أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري.