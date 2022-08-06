الشريف يهنئ 4 من أبناء محافظة الإسكندرية أعلنت أسمائهم ضمن أوائل الثانوية العامة

هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، الأوائل الـ4 من أبناء محافظة الإسكندرية الذين أعلنت أسمائهم ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 2021/ 2022، مشيدًا بتفوقهم الدراسي المذهل، مؤكدًا أنهم بمثابة نموذج مشرف لمحافظة الإسكندرية ومثال يحتذى به، والمحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائها المتفوقين.



كما هنأ جميع طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، متمنيا لهم مزيدا من التقدم والنجاح.



ووجه المحافظ، الشكر لأولياء أمور الطلاب لدعمهم ودورهم البناء في حصول أبناءهم على تلك المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية وهو الذي سيكون موضع تقدير واهتمام حيث سيتم تكريمهم بالشكل اللائق من المحافظة.



وأعرب المحافظ، عن سعادته بكون 4 من أبناء محافظة الإسكندرية ضمن أوائل الثانوية العامة 2021/ 2022.



حيث جاء ضمن أوائل الشعبة الأدبية: في المركز الثالث عائشة حسن طه حسن عبد الصادق بمجموع 383 درجة بمدرسة هدى شعراوي الثانوية بنات، وفي المركز السادس أروى عبد المحسن محمد عبد السلام بمجموع 380 بمدرسة البكاتوشي الثانوية المشتركة.



وجاء في المركز الأول بين مكفوفي الجمهورية الطالبة ناريمان أحمد صالح فرج بمدرسة النور الثانوية للبنات بمحرم بك وسط الإسكندرية، وفي المركز الأول بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا جاء الطالب أسامة محمد سعد فتحي محارم بمجموع 663.78 مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بنين ببرج العرب متفوقين علوم.