إصابة 13 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء جراء تجدد القصف الإسرائيلي على غزة

أصيب 13 مواطنا فلسطينيا من بينهم أطفال ونساء، اليوم السبت، بجروح متفاوتة، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منازل، ومواقع، وأراضي زراعية، في أنحاء متفرقة من مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن المصابين جرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، لتلقي العلاج.

وبدأ التوتر الحالي، الاثنين الماضي، عقب اعتقال إسرائيل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسّام السعدي في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت إسرائيل، الثلاثاء الماضي، عن مجموعة من الإجراءات ضد قطاع غزة، كإغلاق المعابر التي تربطها مع القطاع، خشية من رد حركة الجهاد على اعتقال السعدي. كما فرضت قيودا على تحركات المستوطنين الإسرائيليين في محيط غزة.